Fermato su uno scooter rubato

Nel corso dei periodici servizi preventivi di controllo del territorio i carabinieri di Fermo hanno concluso un’importante attività che ha portato alla denuncia presso la Procura di Fermo di un egiziano di 22 anni. Il giovane, senza fissa dimora e già con precedenti penali, è stato fermato mentre guidava uno scooter Piaggio durante un controllo notturno effettuato dai militari della Compagnia di Fermo. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il mezzo a due ruote era stato rubato tra il 19 e il 27 marzo scorso a Montegranaro, in provincia di Fermo. Inoltre, è emerso che il giovane egiziano si trovava irregolarmente sul territorio nazionale, motivo per cui è stato deferito anche per violazione delle norme sull’immigrazione. Non è finita qui: il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente, ai sensi del codice della strada. Questa operazione ha dimostrato ancora una volta l’importanza del lavoro dell’Arma fermana nel contrastare fenomeni come la ricettazione e l’immigrazione clandestina, tutelando la sicurezza e il rispetto delle leggi nel nostro territorio. I Carabinieri continuano ad operare in tal senso per garantire la sicurezza della comunità e per contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.

f.c.