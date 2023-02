Zengarini: "Calzature e pelletteria, prima volta con Guy Laroche"

Rofoldo Zengarini è l’imprenditore calzaturiero che vanta un corposo portafoglio di firme che sono il top della moda a livello mondiale e, anche al Micam appena concluso, è stato presente con le collezioni John Richmond, Vivetta, John Galliano, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Bikkemberg e con la new entry: Guy Laroche. Ancora una volta Zengarini ci ha visto giusto, assicurandosi la licenza del brand francese che risponde in pieno alle tendenze di maggiore appeal del momento. "L’accordo con Guy Laroche comprende le calzature e la pelletteria che, per noi, è una novità tanto che abbiamo portato la prima collezione di borse proprio a questo Micam" spiega Zengarini. La produzione è affidata a fabbriche specializzate e "abbiamo organizzato un ufficio interno che si occuperà di questa linea". La collezione GL di calzature si rifà molto agli anni 60-70 e anticipa le tendenze della prossima stagione. Le borse sono in maglia idrorepellente, lavorata in jacquard, o in nappa, e per le prime stagioni l’ufficio stile ha voluto mettere in risalto il logo storico della griffe. Sulla situazione del calzaturiero, Zengarini si dice ottimista, fermo restando un pizzico di cautela: "La stagione è partita molto bene, già dal Pitti, ma siamo sempre sul chi va là, perché ci sono continue tensioni in varie parti del mondo che ci fanno stare vigili".

Marisa Colibazzi