Chi è Chiara Clementi: il suo sogno a Miss Italia

Porto San Giorgio (Fermo), 10 novembre 2023 – Chiara, Miss Italia ti chiama! A distanza di oltre due mesi dalla finale regionale e esattamente un mese dopo la qualificazione presa in Calabria nelle pre-finali nazionali, per Chiara Clementi è arrivato il momento più atteso, bello e forse irripetibile. Dall’altro ieri la 18enne di Porto San Giorgio è a Salsomaggiore Terme, dove sabato verso le 20 verrà eletta la nuova Miss Italia.

Il festival nazional-popolare della bellezza al femminile è tornato a casa, dopo 13 anni di nuovo nella città parmense che l’aveva ospitato tra il 1950 e il 2010 per 41 anni, gli ultimi 28 dei quali consecutivi.

La Clementi, 18enne diplomata al Liceo Classico "Annibal Caro" di Fermo e neo studentessa di Economia e Management alla Luiss a Roma, è tra le 40 finaliste di questa 84esima edizione. Ne sono due per regione, appunto le vincitrici regionali (per noi Swami Morici di Serra San Quirico) che avevano il pass di diritto e chi ha saputo superare lo scoglio in Calabria, ecco perché la Clementi gareggia come "Miss Marche+".

Sabato al Palazzo dei Congressi conosceremo il nome della nuova Miss Italia dopo ben 348 selezioni nelle piazze dei comuni della penisola e 6780 ragazze iscritte in totale. Presenterà la finale Jo Squillo e la giuria sarà composta da Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani e Giulia Salemi con madrina Gloria Bellicchi, vincitrice del concorso nel 1998. Abbiamo sentito la Clementi, 176 cm di fisico esile, capelli biondi, occhi verdi, viso delicato e portamento naturale.

Chiara chi l’ha accompagnata a Salsomaggiore?

"Sono arrivata in auto con i miei genitori Orietta e Marco e loro rimarranno fino a sabato".

Saliranno in Emilia altri tifosi? "Sarebbero venute altre persone, ma purtroppo ognuna delle finaliste ha due posti a disposizione da distribuire al Palazzo dei Congressi".

Ci ha raccontato che sua madre guardava il concorso in tv, non è che è persino più emozionata di lei?

"Probabilmente sì. A me fa piacere esserci anche per un altro motivo".

E sarebbe?

"Quando ero piccola abbinavo Miss Italia proprio alla città di Salsomaggiore e quindi è bello essere in finale proprio nell’anno del ritorno".

Nel 2018 trionfò la montegiorgese Carlotta Maggiorana, non è che ci fa un pensierino?

"Il sogno un po’ lo coltivo. Come si dice la speranza è l’ultima a morire, ma sarei contenta comunque".

Modelli?

"Sogno di emulare Francesca Chillemi, la ritengo una bellissima donna e una bravissima attrice".

Cosa prevede il cronoprogramma fino a sabato sera?

"In realtà non è ancora ben definito, di sicuro brutte sveglie all’alba e tante prove o shooting fotografici".

La sentiamo un po’ tesa…

"Ammetto di esserlo. Anche perché non so bene cosa aspettarmi".