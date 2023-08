Gara dei tamburi delle dieci contrade a Fermo: San Martino si porta a casa il ‘Gallo d’oro’

Fermo, 3 agosto 2023 – Il bianconero dei musici della contrada San Martino ha colorato la vittoria della 13esima edizione del ‘Gallo D’Oro’, la competizione tra i tamburini delle dieci contrade fermane che, ormai tradizionalmente, apre la serie dei giochi medioevali legati alla Cavalcata dell’Assunta.

Tra il rullare dei tamburi in una piazza Del Popolo gremita di pubblico, l’ambito trofeo ideato e realizzato da Ilario Del Moro in omaggio al segnavento posto in cima alla cattedrale sin dal 1423, è stato consegnato al Priore Renato Montagnoli impegnato nell’abbracciare i suoi ragazzi.

Tra il pianto pre-gara di Cemona, il "non state impanicati ché tanto quest’anno vinciamo" di Diego, ce l’hanno fatta: Filippo Montagnoli e i suoi compagni Laura Ottavi, Viola Marcaccio, Cemona Sebastian, Maria Farina, Diego Cognigni, Andrea Vesprini, Loris Tamas, Matteo Rapazzetti, Alessandro Montagnoli e il contatempo Stefano Belleggia.

“Abbiamo conquistato il nostro primo ‘gallo’– ha dichiarato il responsabile del gruppo Filippo Montagnoli – a fine esibizione ero arrabbiato perché proprio a me è saltata la cucitura dello stivale in cui tenevo la bacchetta di riserva, quindi caduta a terra. Grandissima soddisfazione in particolare per la caratteristica che contraddistingue il nostro gruppo e che, finalmente, è stata apprezzata dai giudici: tra tutte le contrade, siamo gli unici tamburini ad avere sempre e solo utilizzato i tamburi storici escludendo l’uso dei più moderni e appariscenti rullanti dal nostro repertorio. Una scelta che alla fine ci ha ripagati".

Il tempo di una pizza e via a festeggiare fino all’alba dopo una serata carica di emozioni aperta dall’esibizione dei Musici della Cavalcata dell’Assunta e che in molti hanno potuto seguire anche tramite i canali social di Facebook e You Tube.

"Cari concittadini, il plauso più grande, questa sera, va ai ragazzi e ragazze che si sfideranno – aveva detto il sindaco Paolo Calcinaro – anche se a volte, durante gli allenamenti all’aperto, il loro suono è particolarmente ‘rumoroso’, sappiate che lo fanno per la Cavalcata, per Fermo".

Alla presenza dell’assessora al turismo Annalisa Cerretani, dei vicepresidenti della Cavalcata Roberto Montelpare e Andrea Monteriù.

Il secondo e terzo premio è stato assegnato rispettivamente a Capodarco, detentori del titolo 2022, e Torre Di Palme.

A valutare le esibizioni per correttezza tecnica e originalità delle coreografie, il team di giudici della Federazione Italiana Tamburi Storici con D.Toscani, M. Coderoni, L. Donzellini, J. Totò, G. Di Somma, B. Viozzi.

Complimenti ai vincitori, in particolare, per il ‘passo’ eseguito senza alcuna penalità ma, per correttezza tecnica e originalità anche agli altri gruppi.

Si va dai piccoli tamburini delle contrade di Castello e Campiglione, all’eleganza degli abiti di San Bartolomeo, alla fierezza della Nobile Contrada Fiorenza e della rivale storica Pila, ai colorati sorrisi di Campolege e Molini Girola.