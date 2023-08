Palio dell’Assunta a Fermo: dove trovare i biglietti

Fermo, 13 agosto 2023 – Biglietteria Palio dell’Assunta 2023: la novità per la 42esima edizione, riguarda la possibilità di acquistare il biglietto per la Corsa al Palio anche sul circuito online Vivaticket oltre che nei seguenti punti vendita: piazza del Popolo presso la biglietteria dei Musei (ore 10-13/15-19) e tabaccheria Cruciani; Villa Vitali presso la biglietteria del teatro (ore 16.30-19.30 esclusa domenica).

Due le possibilità per gli spettatori: settore A partenza (20 € senza riduzione); settore B accesso lungo viale XX Settembre, Vittorio Veneto e arrivo (12 € intero- 6 € ridotto valevole per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, over 65 e accompagnatori di disabili).