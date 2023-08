Cavalcata dell’Assunta di Fermo 2023: l’assegnazione dei cavalli e il programma

Ascoli, 13 agosto 2023 – La sorte ha emesso il suo verdetto e ha assegnato alle dieci contrade i cavalli che martedì, nel pomeriggio di Ferragosto come da 42 anni, saranno protagonisti del Palio dell’Assunta di Fermo. L’abbinamento dei destrieri durante la Tratta dei Barberi, sabato sera in una gremita piazza del Popolo è risultato essere: Castello- Baronessa (scuderia Aramis Racing); Campolege- All (scuderia Centro Ippico Il Boschetto); Capodarco- Cristal Grey (scuderia Topalli); San Martino- Corallu (scuderia Floridia); Torre Di Palme- Demoni (scuderia Gugliemi); Molini Girola- Clorindia (scuderia D’Ascenzo); San Bartolomeo- Azoto da Clodia (scuderia Migheli); Fiorenza- Audace da Clodia (scuderia Muzzi); Campiglione- Curiossa (scuderia Del Calcione); Pila- Diamante Prezioso (scuderia Tobra).

Ad aprire l’evento della Tratta, i Musici e Alfieri della Cavalcata che hanno annunciato l’arrivo del Podestà sindaco Paolo Calcinaro, Magistratura, dei Priori con le rispettive dame poi il tradizionale cerimoniale: imbussolamento dei nomi delle contrade all'interno dell'elmo del capitano di Campiglione, detentrice del Palio; dei nomi dei cavalli nell’elmo del capitano della Cernita ed estrazione del cavallo da parte di ciascun Priore con la propria dama a donargli la coccarda.

Don Michele Rogante, delegato della Curia alla Cavalcata, ha infine benedetto i destrieri che ‘defenderanno li colori de le contrade acciocché se habbia a correre uno palio respectoso de le regole de la Cavalleria et de Dio. Et sia così’.

Il programma del 14 e 15 agosto

Lunedì sera in piazza del Popolo il concerto di campane (ore 20.15) segnerà l’avvio del Magnifico Processionale Religioso in abito del ‘400. Il Capitano della Rocca aprirà il portone di Palazzo dei Priori da dove Podestà, Municipalità e Priori raggiungeranno le rispettive contrade nella zona più antica della città (Piazzetta, ndr). Il corteo partirà dalla Chiesa di San Zenone (ore 20.45) per procedere lungo corso Cavour, attraversare Piazza del Popolo già Piazza Grande (ore 21) e ancora lungo viale Mazzini fino in Cattedrale; al termine della liturgia della parola, ritorno in piazza per l’estrazione delle due batterie della corsa dei cavalli.

Tra le particolarità del corteo la famiglia Fogliani, appartenente alla contrada Campolege, che uscirà dall’omonimo palazzo in largo Fogliani proprio come accadeva nell’antico passato mentre i contradaioli di Torre di Palme condurranno la barca ‘Vincenzina’ lungo tutto in percorso come da tradizione consolidata.

La Cavalcata, documentata dalla pagina miniata del Missale de Firmonibus del 1436, era il corteo durante il quale, la sera del 14 agosto vigilia della festa, nobili e popolani arrivavano in Duomo per offrire ceri e doni a Maria Assunta in Cielo, patrona della città.

La giubba con i colori di contrada, sarà consegnata al fantino nella mattina del 15 agosto sul sagrato della Cattedrale (ore 10.30) con il Solenne Pontificale a seguire. Dalle 15, il corteo storico e alle 17, la corsa al Palio.