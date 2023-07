Tod’s semestrale in crescita: fiducia Della Valle

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 27 luglio 2023 – Continua il trend della crescita a doppia cifra per tutti i marchi della Tod’s e, di conseguenza, doppia cifra anche per il fatturato consolidato che ammonta a 569,1 milioni (+21,7% rispetto allo stesso periodo del 2022). Così, a commento della relazione semestrale diffusa dal Gruppo che ha il cuore pulsante nella zona Brancadoro di Casette d’Ete, il presidente Diego Della Valle non lesina i superlativi parlando di eccellenti risultati, definendo particolarmente brillanti i risultati dell’ammiraglia Tod’s (+21,3%) e di Roger Vivier (+28,4%) in tutte le categorie di prodotto "a conferma del sempre maggior apprezzamento dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, l’artigianalità, lo stile e la loro desiderabilità".

Vanno molto bene anche gli altri brand del Gruppo: Hogan + 14,3%, Fay + 19,6%. Le calzature restano il core business della Tod’s e crescono del 19%, ma è notevole la crescita dell’abbigliamento (+28,7%) e, non ultimi, "sono eccellenti i risultati dei ricavi di pelletteria e accessori (+33%) trainati dall’ottima accoglienza da parte dei clienti di tutto il mondo". Guardando la suddivisione del fatturato per area geografica, Della Valle sottolinea che "i mercati asiatici, dove abbiamo una diffusa rete di punti vendita (il dato complessivo delle vendite del retail è cresciuto del 23,6%), hanno dato un grande contributo alla crescita dei ricavi nel periodo (+43,2%)".

Bene il mercato italiano, europeo e giapponese mentre l’unico, esile, segno meno (-1,8%) è sul mercato americano. Inevitabile per Della Valle dissertare su un tema che, in questo momento, gli è caro e che sta condividendo in ogni occasione pubblica: "Dedichiamo attenzione a cercare di incentivare i giovani a scegliere professionalmente mestieri rappresentativi del miglior artigianato di qualità". La Tod’s, infatti, sta portando avanti un’operazione virtuosa, inserendo in azienda giovani al primo mestiere che vengono affiancati e guidati da valenti calzolai che trasmettono loro il know how. "Stiamo raccogliendo un grande consenso da consumatori che cercano qualità, eleganza, raffinatezza e l’italian lifestyle. Considerando la solidità della crescita, l’attenzione al controllo dei costi e al miglioramento dell’efficienza operativa, siamo fiduciosi sulle prospettive per l’intero esercizio" afferma Della Valle che torna cauto nella chiusa, considerando "l’incertezza e la volatilità del contesto macro-economico internazionale".