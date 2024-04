Elezioni comunali a Porto San Giorgio, stretta finale sui nomi. Per i 5 Stelle c'è Fileni

Porto San Giorgio (Fermo), 13 aprile 2017 - Presentazione ufficiale questa sera della lista del Pd e di quella dei 5 Stelle: la prima alle ore 19,15 nella sede elettorale del candidato sindaco, Nicola Loira, sul viale Cavallotti; la seconda alle 21,15 nella sala Imperatori, in via Oberdan. I Democratici candidano tutti i consiglieri uscenti, ad eccezione di Giovanni Niccià che ha rinunciato, quindi Antonello Cossiri, Dario Laurenzi, Elisabetta Baldassarri e Massimo Silvestrini. Saranno della partita anche gli assessori Francesco Tota Gramegna e la stessa Catia Ciabattoni, la cui riproposizione è stata un po’ ostacolata nel partito.

I pentastellati molto probabilmente confermeranno candidato alla carica di primo cittadino il nome tenuto finora nascosto ma da noi anticipato, vale a dire quello di Giacomo Fileni. Con tutti i 5 aspiranti sindaco ai cancelli di partenza, Andrea Agostini, Marco Marinangeli, e Alessandra Petracci, oltre a Loira e Fileni, la grande corsa può avere inizio. Anche se non tutte le liste sono pronte. Del resto c’è ancora un po’ di tempo per comporle e raccogliere le necessarie sottoscrizioni, minimo 100 massimo 200, per poi essere consegnate. Si dovrà farlo, infatti, venerdì 12 maggio dalle 8 alle 20 e sabato 13 maggio dalle 8 alle 12 nella segreteria del Comune. La complessa macchina elettorale accenderà i motori ai primi della prossima settimana con l’esposizione del manifesto di indizione della consultazione. Gli elettori chiamati alle urne sono 14.081 su una popolazione di 16.035 abitanti. Potranno partecipare anche i residenti con cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione europea. Debbono farne però espressa domanda entro il 2 maggio. Finora hanno manifestato la volontà di intervenire alla votazione in 150 su un totale di oltre 400 europei presenti a Porto San Giorgio.

Le urne saranno aperte nella sola giornata di domenica 11 giugno, dalle ore 7 alle 23, seguirà lo scrutinio senza soluzione di continuità. I risultati nella notte. I seggi elettorali sono tre: elementari Petetti a nord, elementari De Amicis al centro e scuola media in via Pirandello a sud, dato che le elementari di via Marsala sono state danneggiate dal terremoto. In ognuno di essi funzioneranno 5 sezioni, con un presidente, un segretario e 4 scrutatori per un totale di 90 persone ad assicurare un regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.