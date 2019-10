Fermo, 27 ottobre 2019 – Tra i concorrenti di Pechino Express 8 ci sono anche i gemelli marchigiani di Porto San Giorgio Valerio e Fabrizio Salvatori. La nuova edizione dell’adventure- game di Raidue, prodotto in collaborazione con Magnolia - Banijay Group, andrà in onda a febbraio 2020 (subito dopo il Festival di Sanremo 2020) e sarà ancora una volta condotta da Costantino della Gherardesca.

Il cast ufficiale è composto da dieci coppie (foto) di viaggiatori che, zaino in spalla, sono già partite alla volta di Thailandia, Cina e Corea. E, in campo per vincere, le varie missioni, puntata dopo puntata, chiedere ospitalità e passaggi gratis alle popolazioni locali per mangiare e sopravvivere, ci sono anche i fratelli capelloni e super barbuti Valerio e Fabrizio Salvatori, conosciuti come ‘I Two Twins’ grazie alla trasmissione tv ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis.

A Pechino Express 8 formano la coppia de ‘Gli Inseparabili’. Nati il 14 marzo 1995, sotto il segno dei Pesci, Fermo, nelle Marche, sono appassionati di recitazione e radio fin da quando erano bambini. In passato si sono esibiti come dj e vocalist in vari locali delle Marche finché non sono stati notati e invitati a ‘Avanti un altro’ e in altri programmi televisivi come ‘Le Iene’ e ‘Gli Sbandati’.

Laureati in Economia dei mercati e sviluppo, nell’estate 2018 hanno condotto il loro primo programma tv ‘Epic Twins’ sul ‘Blaze’, canale 124 di Sky. Parallelamente all’attività televisiva e radiofonica (da febbraio 2019 sono speaker su JliveRadio), i due marchigiani, grazie alla loro singolare somiglianza, posano come modelli per molti brand italiani e internazionali.