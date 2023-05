I messaggi vocali di Renzi

Anche gli ultimi che avevano avvicinato Renzi, o meglio il suo legale, per acquistare la Samb si sarebbero fatti indietro. E non c’è neanche da stupirsi vista la situazione. Queste le ultime informazioni che arrivano dalla Capitale da dove il presidente Renzi continua ad avere un atteggiamento quanto meno ambiguo. Non risponde al telefono, addirittura avrebbe bloccato alcuni contatti dei calciatori rossoblù, poi, in qualche caso manda un messaggio vocali, a pochi, dove continua a dire che sistemerà tutto ma che non sa quando potrà assolvere ai pagamenti. La solita ‘promessa’ che ripete ormai da mesi. Fatto sta che i lodi arbitrali non li ha pagati e persino gli agenti di quei calciatori della gestione Serafino che avevano raggiunto le conciliazioni, ora sono in subbuglio.