Quote pignorate Udienza in tribunale il quattro luglio

È stata fissata per il 4 luglio l’udienza presso il Tribunale di Ascoli Piceno per la vicenda relativa al pignoramento delle quote della Samb da parte della società cooperativa romana Gruppo Tempo che vanta un credito di 224mila euro nei confronti della Garigliano Immobiliare che controlla per il 90% il club rossoblù. Nel corso di questa udienza si deciderà se affidare all’istituto vendite giudiziarie o ad un incaricato la stima delle quote o addirittura la vendita prima di arrivare eventualmente a mettere le quote all’asta. Dunque se, come si vocifera ormai da mesi, il presidente Roberto Renzi, sta effettivamente vendendo il club, chi acquista dovrà sistemare la questione. Poi, se Renzi non dovesse iscrivere la squadra, per quando si arriverà all’eventuale asta delle quote, difficilmente qualcuno potrebbe farsi avanti poiché in sostanza non varranno nulla.