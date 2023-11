Giuseppe Garibaldi e il leggendario amore con Anita: protagonisti de ‘Una Giornata particolare’

Ferrara, 14 novembre 2023 – Giuseppe e Anita Garibaldi protagonisti della puntata del 15 novembre ‘Una Giornata Particolare’, alle 21.15 su La7. Nella puntata – dal titolo ‘Garibaldi: la spedizione dei Mille’ – Aldo Cazzullo e la sua squadra mostreranno come l’eroe dei due mondi sia stato un grande italiano disinteressato a ricchezze e valori materiali, ma disposto a dare la vita per la patria, fin dallo sbarco a Marsala delle camicie rosse l’11 maggio 1860.

In particolare, la cronaca dell’episodio entrerà nel cuore dell’eroe dei due mondi ripercorrendo la storia di Anita, donna amata e protagonista femminile della puntata, dall’infanzia in Brasile alle Valli del Comacchio dove Anita trova la morte.

Per raccontare la spedizione dei Mille, i due inviati nella storia, Claudia Benassi e Raffaele di Placido, mostreranno i luoghi più significativi: da Genova alla Toscana, toccando la Sicilia, ma anche la Torino sabauda e appunto Comacchio.

Anita Garibaldi

La vita di Anita cambia quando incontra uno straniero rivoluzionario che avrebbe amato nel privato e in battaglia: Giuseppe Garibaldi. I due innamorati combattono insieme in Sudamerica fino a quando il paese da liberare diventa l’Italia. Ma Anita trova la sua tragica fine proprio durante la lotta per l’unificazione della penisola.

È, infatti, durante una fuga in barca per le suggestive Valli di Comacchio ( paludosa oasi del delta del Po in Emilia-Romagna dove acqua dolce e salata convivono) che la donna si ammalata. Rifugiatasi con Garibaldi nella Fattoria Guiccioli, esala il suo ultimo respiro. Il marito non fa in tempo a dirle addio, perché è costretto a fuggire. Per questo motivo di lascia alle spalle pesanti calunnie che lo accusano anche di averla uccisa. Ma il tempo ha consegnato la verità alla storia scagionando l’eroe e facendo entrare nella leggenda l’amore con Anita.