Accesso programmato a medicina, ora il ministero chiede aiuto a Unife

di Federico Di Bisceglie Questa volta, sul numero chiuso a Medicina, si fa sul serio. Il ministro dell’Università Bernini, infatti, ha deciso di istituire un gruppo di lavoro per definire il fabbisogno dei medici e adeguare le capacità e l’offerta potenziale del sistema universitario. Una commissione di esperti che avrà, come obiettivo primario, quello di "esaminare" e "approfondire" le "criticità afferenti alla carenza di medici e professionisti sanitari nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, a misurare l’entità del fenomeno e a individuare le cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento alla necessità di garantire un accesso sostenibile alle professioni sanitarie". Queste le indicazioni di massima contenute nel decreto. La scarsità di camici bianchi, dopo due anni di pandemia, è tornata a essere una priorità. Un problema sul quale la nostra università, già a partire dal 2019, aveva lavorato sancendo un primato a livello nazionale: la sperimentazione voluta dalla vecchia governance (e in particolare dal rettore Giorgio Zauli) e che l’attuale rettrice Laura Ramaciotti vuole valorizzare. Il numero programmato. "La sperimentazione del corso di laurea di Medicina con l’accesso a numero programmato – spiega Ramaciotti – è stata gestita in maniera esemplare anche grazie allo sforzo di docenti che sono riusciti a fornire...