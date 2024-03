Acquedotto, riparata nella notte la condotta idrica

CENTO

I lavori sono proseguiti anche durante la notte, ma è Hera che ieri amttina ha fatto sapere che tutto è tornato alla normalità nella tarda serata di lunedì, verso le 23.30. E’ così che si è conclusa la rottura nella condotta idrica principale e in una vicina tubatura, che lunedì ha allagato la zona tra viale delle Libertà e via XX Settembre, richiedendo la necessità di chiudere l’acqua, lasciando all’asciutto la città e anche diverse frazioni. L’intervento tempestivo di Hera ha permesso un graduale ritorno alla normalità fino alla risoluzione in tarda serata.

A lavorare, la polizia locale per la necessaria chiusura delle strade ma anche i volontari di protezione civile dell’Associazione nazionale alpini che sono stati in servizio finno anche la sera, operativi a supporto della popolazione nei punti distribuzione acqua in Piazzale Bonzagni e al Palasport. I lavori delle squadre Hera sono continuate anche durante la notte. Una giornata difficile che era iniziata attorno alle 13, quando dall’asfalto l’acqua aveva iniziato a uscire copiosa da più punti, proseguita con manovre che hanno permesso di ridare l’acqua gradualmente fino alla completa risoluzione nella notte.