Aggressione ai controllori, denunciati tre giovani

CENTO

Non consegnarono i biglietti che avrebbero dovuto avere con sé, in quanto passeggeri di un autobus, e in più dopo avere causato un ritardo di oltre mezzora con il loro atteggiamento di sfida nei confronti dei controllori, al momento di scendere uno dei tre ragazzi ne colpì uno con un pugno al volto, rompendogli la montatura degli occhiali. Era il 3 novembre dello scorso anno. Quando i carabinieri arrivarono al luogo dove si era fermato l’autobus, i tre erano riusciti a guadagnare la fuga, ma da lì iniziarono le indagini che hanno poi portato i militari dell’Arma a individuarli e denunciarli.

Il fatto. Nel primo pomeriggio del 3 novembre scorso i passeggeri dell’autobus di linea Tper sulla tratta Cento -Terre del Reno, alla richiesta di esibire il titolo di viaggio da parte dei controllori non solo hanno rifiutato di mostrar loro il biglietto ma,

all’invito di fornire le generalità, hanno aggredito verbalmente i dipendenti della società di

pubblico trasporto, mantenendo un atteggiamento di sfida e non curanza. Nonostante l’invito di pagare il biglietto o scendere dal mezzo pubblico, i tre giovani si sono rifiutati di aderire alle richieste e di fornire ai pubblici ufficiali i documenti di identità o le loro generalità, causando un ritardo di circa trentacinque minuti nel servizio pubblico. Vistisi, però, scoperti e nell’impossibilità di proseguire il viaggio, all’atto di lasciare l’autobus e di allontanarsi, uno di loro non ha esitato a colpire con un pugno un controllore, rompendogli la montatura degli occhiali e

rendendosi così responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo la centrale della società di trasporto aveva richiesto l’intervento dei carabinieri ma, all’arrivo dei militari, i tre si

erano già dileguati.

Le indagini. A quel punto i militari della Stazione di Renazzo, sulla base della denuncia sporta

dall’ufficio legale della Tper e dalle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e i tre ragazzi. Da qui è partita la denuncia alla Procura della Repubblica estense per il perseguimento dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto d’ indicazioni sulla propria identità, nei confronti dei tre giovani di età compresa tra 18 e 24 anni. Ieri mattina, invece, la polizia locale ha multato un giovane per l’uso del monopattino sotto al portico di via Matteotti, in centro. Il giovane si trovava in compagnia di altri studenti quando sarebbe stato redarguito da una persona con la quale sarebbe poi nata un’accesa discussione. Gli agenti erano poco distanti, sono intervenuti e il giovane è stato multato in quanto il mono pattino è considerato un veicolo e il portico è solo per pedoni.

Laura Guerra