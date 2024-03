Al Nuovo il ’Balletto di Milano’ con le note della Carmen di Bizet

Appuntamento al Teatro Nuovo questa sera alle 21 per lo spettacolo “Balletto di Milano in Carmen”. Ambasciatore della danza italiana con i suoi straordinari spettacoli in tutto il mondo, il Balletto di Milano è considerato tra le realtà di maggior livello artistico. Sostenuto da MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e riconosciuto come eccellenza dalla Regione Lombardia, è in residenza artistica presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano. Collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni liriche e festival dove ottiene sempre successi di pubblico e critica unanimi. Dal 1998 la Compagnia è diretta dal maestro Carlo Pesta e, nel corso degli anni della sua storia, ha collaborato con artisti e coreografi di grandissima fama. È stata la prima compagnia italiana ad essere andata in scena al Teatro Bolshoi di Mosca (1999), mentre nel 2011, anno delle celebrazioni della cultura italiana in Russia, il Balletto di Milano è tornato a Mosca su invito del Ministero della Cultura della Federazione Russa.

In questi ultimi anni il Balletto di Milano ha sviluppato stabili relazioni internazionali in collaborazione con prestigiose istituzioni tra cui Svizzera, Francia, Estonia, Finlandia, Marocco ed Egitto. Tra le più importanti: la realizzazione degli spettacoli per il Saaremaa Opera Festival 2015 (Estonia); l’inaugurazione del Festival FITUC 2017 a Casablanca su invito dell’ambasciata italiana in Marocco per rappresentare l’Italia; far parte nel 2018 del programma ufficiale per le celebrazioni dei 100 anni della Repubblica Estone, sotto l’egida dell’ambasciata italiana a Tallinn. Nel 2019 la rete internazionale è stata estesa in Russia, Lettonia e Lituania, raggiungendo 20 dei centri urbani più rilevanti tra cui Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Ufa, Vilnius e Riga. Nel gennaio 2020 la Compagnia ha debuttato con grande successo alla Cairo Opera House (Egitto), iniziando una nuova importante partnership. Liberamente ispirato alla novella di Prosper Mérimée, coreografie di Agnese Omodei Salè, musiche di Georges Bizet, scenografia di Marco Pesta.

Per info e biglietti rivolgersi alla biglietteria del Teatro allo 0532-1862055. Email: biglietteria@teatronuvoferrara.com

Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, giovedì dalle 11 alle 13.