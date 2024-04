Al Torrione Tobias Meinhart Quartet: "Un grande talento del sassofono"

Questa sera sale sul palco del Torrione Tobias Meinhart Quartet, il pluripremiato sassofonista e compositore di Brooklyn, definito da JazzThing Magazine "il più grande talento tedesco del sassofono", presenta un repertorio ispirato ai colori e alle trame delle arti visive tratto dall’album “The Painter”, disco che Downbeat Magazine ha inserito tra i migliori del 2022.

L’evento questa sera alle 21.30. Tobias Meinhart Quartet. Tobias Meinhart, sax tenore - Eden Ladin, pianoforte - Matt Penman, contrabbasso - J.K.Kim, batteria

Tobias Meinhart è un pluripremiato sassofonista e compositore di Brooklyn, New York. Nato in una piccola città della Baviera rurale, in Germania, negli ultimi 15 anni si è conquistato un posto di rilievo nella scena jazz internazionale esibendosi regolarmente nei più prestigiosi jazz club di New York e in numerosi tour internazionali. È stato nominato per un Echo Award e selezionato come astro nascente al sassofono nel Downbeat Critics Poll, ha vinto il Getxo Jazz Competition e il suo album Berlin People è stato nominato ai Grammy.

JazzThing Magazine definisce Tobias "il più grande talento tedesco del sassofono". Downbeat Magazine ha inserito il suo ultimo album The Painter tra i migliori album del 2022, un disco ispirato dai colori e dalle trame delle arti visive, nato dalla sua passione per l’arte. I suoi brani alternano la forza espressiva di Jackson Pollock, ai colori tenui di Monet, in un flusso sonoro evocativo, proprio come un dipinto.