Al Verginese inaugura sabato la mostra di Pilò e Zagagnoni

Sabato prossimo evento culturale alla delizia estense del Verginese, a Gambulaga. Alle 17.30 sarà inaugurata "Storie. La memoria della luce", un’esposizione dei lavori di Maurizio Pilò (foto) e Walter Zagagnoni; a seguire "Pianoforte al tramonto", con Giovanni Bergamasco al piano. Maurizio Pilò e Walter Zagagnoni espongono i loro lavori alla Vinaia del Verginese e parlano di storie. Storie degli artisti, ma soprattutto i loro lavori raccontano del paesaggio, che non è un’immagine immobile ma qualcosa che può essere penetrato con infiniti sguardi. Questi lavori non sono solo sfondi ma opere che fanno parte del nostro vissuto e i diversi modi di vedere costruiscono il tessuto delle storie. In un primo momento c’è una osservazione che si apre dal centro e si viene impossessati e diventa vostra, un vostro momento di vita, fino ad eliminare una distinzione fra interno ed esterno. Si sente il tempo della natura, animato dal cielo dei giorni e dalle stagioni tutto in un paesaggio. Per noi è impossibile comprendere come un albero interagisce con l’ambiente, hanno un loro modo di rispondere ai continui adattamenti alle condizioni ambientali e sono testimoni della nostra follia. Tutti questi lavori si aprono a diverse interpretazioni, tutto quello che possono dire lo fanno in maniera in cui si richiama la memoria che trova nuova vita tenendo conto delle storie precedenti e mettono sempre in primo piano la terra. Le fotografie esposte al Verginese sono state riprese nell’inverno del 2024 all’interno del Parco Del Delta. La mostra è agganciata all’Antica Fiera.