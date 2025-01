Al via Mamma lingua. Molte le iniziative

Oggi pomeriggio, alle 16, nella biblioteca Niccolini, ci sarà la presentazione di ’Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso’ progetto nazionale che ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza della diversità culturale e linguistica e della letteratura per l’infanzia come strumento di inclusione e comprensione reciproca. Dal giorno della presentazione, fino alla ’Giornata internazionale della lingua madre’, oggi, verranno proposti una mostra, letture, laboratori e incontri di approfondimento sulla narrazione ad alta voce. ð: 0532418231 o la mail info.niccolini@comune.fe.it