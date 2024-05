Alessandra Moretti tra vita e impegno

Domani alle 17.30, alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste, Alessandra Moretti presenta ‘La vita rivoluzionaria di una donna comune’ (Baldini + Castoldi). Dialoga con l’autrice Ilaria Baraldi,

modera l’incontro Camilla Ghedini. Alessandra Moretti, avvocato prestata per passione alla politica, giovane vicesindaco di Vicenza, è salita sulla giostra della notorietà, non sempre a suo giovamento. L’hanno chiamata Ladylike, è stata il volto della campagna elettorale non vinta da Pier Luigi Bersani, ha preso 232mila preferenze in terra leghista, è finita in prima pagina per un bacio estivo con un famoso giornalista Oggi siede nel Parlamento europeo, facendosi protagonista di importanti battaglie.