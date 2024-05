’Alimentiamo la salute’. Stili di vita corretti

CENTO

"Alimentiamo la nostra salute" è il titolo dell’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla promozione di sani e corretti stili di vita in programma venerdì a Cento, nel chiostro dell’ospedale Santissima Annunziata, alle 17, con una conferenza e, al termine, un aperitivo che servirà da preludio per la Camminata della salute delle 19.15 con ritrovo in piazza Guercino.

Iniziativa all’interno del progetto ampio "Parla con me di prevenzione" nato dalla collaborazione tra Polisportiva Centese Ramo Rosa e la direzione del Distretto sanitario Ovest dell’Ausl con il Comune. Il talk sarà dedicato alla prevenzione, all’invito ad aderire ai programmi di screening, consigli per un’alimentazione sana, sicura e sostenibile fino all’importanza di praticare attività fisica regolarmente. Interverranno Caterina Palmonari (direttrice del Distretto Ovest e responsabile Uosd screening oncologici), Cristina Saletti (direttrice Uoc Igiene degli Alimenti e Nutrizione Ausl) e Marco Cristofori (responsabile Uosd Medicina dello Sport territoriale e del Centro Medicina dello Sport Ausl). L’incontro avrà anche una diffusione streaming su facebook alle pagine "Azienda USL di Ferrara" o "Settore rosa – Polisportiva Centese".

La cittadinanza è inoltre invitata a partecipare alla Camminata della salute che partirà alle 19.15 da piazza Guercino, dopo l’aperitivo alle 18.15 al Bar Fly Il ciclo di incontri "Parla con me di prevenzione", riprenderà in autunno con altri due momenti dedicati, al chiostro dell’ospedale centese. In occasione del "Mese rosa", poi, il 17 ottobre alle 15 si approfondirà il tema della prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella, il 18 novembre alle 15 di tumore al polmone.