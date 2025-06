"Alleanza Digitale, evitare le trappole": "Sport ottimo aiuto per i ragazzi"

Marianna Pellegrini, segretario generale di Fondazione Estense, ente promotore di Alleanza Digitale, in che termini il progetto si è posto rispetto al territorio? "La Fondazione ha promosso e sostiene, assieme all’Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna, Alleanza Digitale, un progetto ampio e articolato che mira a far crescere una comunità educante, più informata e protetta, in cui famiglie, scuola, pediatri e società sportive sono alleate nel perseguire il benessere fisico e mentale delle giovani generazioni nell’era digitale".

Rispetto al tema dell’uso del corpo e del digitale, il progetto che cosa propone? "Da un confronto con i professionisti che abbiamo coinvolto sui temi educativi, è emerso che il primo passo per riequilibrare il sistema di rapporti e contatti tra i giovani, sia stimolarli alle relazioni in presenza, senza la mediazione di schermi, e invitarli ad un uso positivo del corpo. Recenti studi hanno anche evidenziato che il dropout sportivo è in parte connesso all’uso eccessivo del digitale".

Cosa si intende con un uso eccessivo del digitale? "È necessario aiutare le persone ad avere un atteggiamento critico e consapevole di come i device riescano a catturare la nostra attenzione e a gratificarci creando una sorta di sottile dipendenza che ci ruba il tempo. Come adulti rischiamo di passare dall’utilizzo di lavoro, a quello personale e del tempo libero, senza avere confini. A maggior ragione questo accade agli adolescenti che vivono la dimensione cosiddetta "onlife", rischiando di rimanerne intrappolati".

Per questo è stato sottoscritto il "patto sociale" con venti società sportive del territorio? "Esatto. Lo sport è un ottimo alleato per l’educazione dei ragazzi, da diversi punti di vista, non solo fisico, ma anche psicologico, relazionale, sociale e cognitivo. Il patto sottoscritto il 7 marzo 2024 è stato il primo importantissimo passo di un percorso che si sta rivelando ricco di stimoli e di opportunità, certamente sfidanti ma anche entusiasmanti".

Poi dallo sport l’alleanza si è estesa alle scuole… "Dallo scorso novembre il progetto è stato inserito anche tra le proposte formative per gli istituti scolastici di Ferrara e provincia, cui hanno aderito un centinaio di classi, di cui una quarantina sono state già coinvolte in un ciclo di tre incontri con i nostri formatori. La squadra di "Alleanza Digitale" è molto variegata: pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti, sociologi, filosofi, psicomotricisti, animatori digitali, professionalità diverse tra loro che si sono poste in dialogo e in condivisione rispetto alla realizzazione di percorsi educativi".

Jacopo Cavallini