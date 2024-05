Ancora vandali a Pontelagoscuro. Bidoni dei rifiuti dati alle fiamme. La rabbia dei residenti: "Ora basta"

Cassonetti in fiamme nella notte a Pontelagoscuro. Scontata la rabbia dei cittadini dopo l’ennesimo atto vandalico nella frazione. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo le 2 della notte tra ieri e sabato per spegnere i roghi appiccati in diversi bidoni. Nel dettaglio i vandali hanno preso di mira quelli posti davanti al centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ in viale Savonuzzi e quello in via Polesella, a ridosso delle abitazioni note come ‘le marchigiane’.

Il risveglio è stato amaro. Alcuni cittadini passano vicino ai cassonetti bruciati e scuotono la testa. "Ormai non se ne può più" sbotta qualcuno. Sulla stessa linea anche Loreta Prampolini, presidente del centro sociale ‘Il Quadrifoglio’. "Non ci sono più parole, noi siamo rimasti al centro sociale fino verso le 2 ed era tutto a posto. Poi alla mattina abbiamo visto ciò che era successo ai cassonetti. Siamo stanchi, una settimana fa le auto e il nostro pulmino con le ruote bucate, qualche settimana prima i vandali hanno danneggiato l’interno del centro sociale. Ora basta". In merito ai cassonetti bruciati, aggiunge la presidente, "abbiamo le telecamere, guarderemo se si vede qualcosa e le forniremo alle forze dell’ordine. Bisogna che queste persone siano prese e fermate". In questo senso, a seguito dei danneggiamenti all’interno del Quadrifoglio, la direzione del centro ha deciso di affidarsi a un legale e formalizzare una denuncia contro ignoti, "affinché le indagini possano andare avanti per individuare i colpevoli".

Ma torniamo alla notte di fuoco. Poco distante da viale Girolamo Savonuzzi si trova un altro cassonetto dato alle fiamme. "Non abbiamo sentito nulla di particolare è stata mia figlia a segnalarci quanto successo, sicuramente in piena notte – spiega un residente mentre porta fuori la spazzatura –. Dopo i fatti della scorsa settimana, ora questi". Sono trascorsi infatti soltanto pochi giorni dall’ultimo raid vandalico che ha avuto come teatro Pontelagoscuro. I residenti si erano svegliati con la spiacevole sorpresa di quaranta auto con le gomme tagliate. I danneggiamenti si erano verificati nella parte finale di via del Risorgimento. Molte delle auto prese di mira erano in piazzale Spielberg. In totale sono state circa quaranta le vetture colpite. In alcuni casi, l’azione dei responsabili è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono tuttora in corso a opera dei carabinieri.