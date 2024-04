Anselmo presenta la sua civica: "Garanzia per una città nuova. No alla propaganda della paura"

Sotto il sole cocente di mezzogiorno, davanti alla Porta degli Angeli, il candidato sindaco del centrosinistra Fabio Anselmo ha reso noti i nomi dei candidati della lista civica ‘Anselmo Sindaco’, che si presenterà alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno assieme a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione-Pri, I Civici per Anselmo e Sinistra Unita per Ferrara. L’avvocato, visibilmente emozionato, ha presentato uno ad uno le figure che lo sosterranno alla prossima tornata elettorale, e che vanno a comporre una lista fatta di persone della società civile, non iscritte a partiti e movimenti politici.

"La mia lista è veramente la mia lista, perché ci sono persone che rappresentano appieno il mio pensiero e vogliono cambiare il futuro di questa città, che qualcuno vuole chiudere ancor più di quello che ha già fatto – esordisce Anselmo -. Sono nomi ma al contempo sono vite, esempi e garanzia per una Ferrara nuova, capace di tornare a respirare ed aprirsi al mondo. Noi ci ribelleremo alla ‘propaganda della paura’ dell’amministrazione Fabbri, una giunta che non si preoccupa del quotidiano ma solo del consenso: prima o poi, però, la gente apre gli occhi".

"Vogliamo che Ferrara torni ad essere una città dove gli scambi culturali ed economici siano alla base della vita cittadina – le parole del candidato sindaco del centrosinistra -, una città che non teme l’invasione e che si riavvicina a giovani ed anziani, soprattutto quelli delle frazioni, ormai lasciati soli senza alcun tipo di servizi. La città delle disuguaglianze e delle cattedrali nel deserto non serve a nessuno. Gli immigrati? La propaganda della destra vuole innescare il conflitto, ma serve regolarizzarli per la manodopera delle nostre aziende: dobbiamo costruire una città multietnica, non dobbiamo avere paura. Il problema di Ferrara non è la paura, non è l’invasione, ma la chiusura che da cinque anni a questa parte ha contribuito ad isolarla dal resto del paese". Dalla ristoratrice del Gad all’infermiera simbolo della lotta al Covid, dal chirurgo di guerra alla transgender, passando per un ex maratoneta: nella lista ‘Anselmo Sindaco’ sono rappresentate diverse sfaccettature della vita ferrarese. "Vengo dal mondo e mi piacerebbe che questo mondo sbarcasse a Ferrara – le parole di Massimo Magnani, ex maratoneta -, da diverso tempo torno a casa con una tristezza maggiore, perché vedo una città sempre meno aperta e disponibile. Mi metto a disposizione per portare il mio bagaglio di esperienza non solo a livello sportivo, ma in tutti gli ambiti coi quali ho avuto la possibilità di confrontarmi nella mia vita".

Di seguito la lista completa dei candidati: Adam Atik, Stefano Bertelli, Francesca Boari, Chiara Bonetti, Elisa Bratti, Gianpaolo Chiodi, Massimo Croce (detto Eva), Laura Maria Antonia De Paoli, Vanni Falchetti, Federico Felloni, Franco Ferioli, Anna Ferraresi, Leonardo Fiorentini, Elajda Kasa, Darien Levani, Gaia Ludergnani, Massimo Magnani, Francesco Massari, Cristiano Mazzoni, Milvia Migliari, Arianna Poli, Michele Ronchi Stefanati, Riccardo Schiavina, Cecilia Sorpilli, Martina Taddia, Michela Venturi, Federica Vezzali, Barbara Vincenzi, Claudia Zamorani, Simone Zanella, Laura Zannini, Arjan Zefi.