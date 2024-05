Festa dell’Europa, due appuntamenti

Per la Festa dell’Europa, il MFE, sezione di Ferrara, in collaborazione col Centro di Documentazione Europea di Unife, promuove due iniziative. Domani, nella sede Isco di vicolo Santo Spirito 11, alle 17.30, nell’ambito della rassegna ’Libri per la pace’ verrà presentato il libro ’Per l’Europa’ di Robert Schuman, uno dei fondatori del progetto politico dell’Unione europea. Interverranno Giorgio Anselmi, già presidente del MFE nazionale e Amedeo Arena dell’Università di Napoli. A condurre Rossella Zadro, segretaria del MFE Ferrara, e Silvia Borelli, direttrice del Centro di Documentazione Europea di Unife. Giovedì 9 nell’aula 1 di Giurisprudenza, Corso Ercole d’Este 27, alle 10,20, ’Mario Albertini. Dalle Nazioni all’Europa unita: una rivoluzione gentile’. Per MFE interverranno Rossella Zadro e la segretaria nazionale Luisa Trumellini, allieva di Albertini.