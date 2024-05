A scuola con gli scacchi grazie a Unicef: sabato a Palazzo Paradiso

‘A scuola con gli scacchi’. Si tratta di un’iniziativa a cura del Comitato Unicef per Ferrara, Circolo Scacchistico Estense, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Un appuntamento che si terrà sabato 11 maggio dalle 9.30 alle 18.30, nel giardino di Palazzo Paradiso (o in caso di maltempo negli spazi della biblioteca Casa Niccolini, via Romiti 13). All’incontro sono intervenuti l’assessore comunale allo sport Andrea Maggi, presidente e socia volontaria del Comitato Unicef per Ferrara Anna Maria Faccini e Angela Campanari, la rappresentante del Circolo Scacchistico Estense Anna Dentale. Il progetto nasce da una convenzione nazionale fra Unicef e Federazione Scacchi, per promuovere il gioco degli scacchi ed evidenziare il valore formativo del gioco per i giovani. Il gioco è uno dei diritti previsti dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e l’Unicef si adopera da sempre per diffondere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. "Si tratta di un’importante iniziativa – ha spiegato l’assessore Andrea Maggi – che mette insieme la sensibilizzazione sulle tematiche relativi ai diritti e lezioni per conoscere ed imparare il gioco degli scacchi".

Un progetto, che si è rivolto alle scuole di Ferrara, alunni della scuola primaria, media di 1° grado e media di 2° grado, con incontri e riflessioni sui diritti e sulla situazione dell’infanzia nel mondo. La conclusione sarà un torneo di scacchi rivolto agli alunni sabato 11 maggio a partire dalle 10. "Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto la presidente Unicef Ferrara Anna Maria Faccini – di poter presentare la seconda edizione del torneo di scacchi Unicef. Tante le scuole che hanno aderito con piacere ed entusiasmo al progetto, che si svolto durante l’intero anno scolastico. Il comitato di Ferrara per Unicef ringrazia l’assessore e il Comune di Ferrara per il patrocinio e per la collaborazione". Un torneo che prevede la partecipazione di circa cento studenti delle scuole di Ferrara. "Il torneo è dedicato – ha concluso Anna Maria Faccini – ai diritti dei bambini e dei ragazzi, tuttavia non possiamo dimenticarci dei bambini di Gaza e di tutti i bambini che soffrono e sono in condizioni di vita difficili".

Mario Tosatti