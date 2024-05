Un podcast live col presidente Tosi

Oggi alle 18.30 in viale Alfonso I d’Este 13 Offcast, il podcast live del teatro Ferrara Off, ideato e condotto da Michael Buttini e Nicolò Battaglia, ospita Giorgio Tosi, fondatore e ideatore del Cus Ferrara. Sarà l’occasione per conoscere da vicino un personaggio che tanto ha fatto per il benessere delle persone: Giorgio Tosi, presidente e creatore del Centro Universitario Sportivo di Ferrara. Uomo eclettico che ha saputo dare lustro allo sport in città, rendendolo accessibile a tutti. Si potrà ascoltarne la storia, la visione e avere qualche anticipazione per il futuro. Le registrazioni di Offcast sono aperte agli spettatori che possono assistere allo show, facendo aperitivo e interagendo con gli ospiti.

I video saranno online sul canale YouTube di Offcast: sono già disponibili le prime tre puntate.