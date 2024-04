Aperto sportello per luce e gas con 11 impiegati

Un nuovo sportello per la vendita di luce e gas. E’ stato aperto in pieno centro, ad Argenta, all’angolo tra Via Matteotti e Via Bianchi. Fa parte della catena distributiva di energia "Elit". A capo c’è una vecchia conoscenza: Renato Guerzoni, ex direttore di Soenergy, orbitante nella sfera di Soelia. Un rapporto che si è interrotto in modo brusco, ma che non avrebbe nulla a che vedere con l’avvio di questa nuova attività. Tanto che è lo stesso Guerzoni, ora presidente della nuova società, a sgombrare il campo da questa ipotesi legata al passato. Nel presente c’è invece un ufficio che, più che di un punto di partenza, si tratta invece dell’ampliamento di un servizio commerciale che, già da un anno, è presente in città, a due passi dal Teatro dei Fluttuanti, con Elit. "Da due dipendenti ora il personale è salito ad 11 unità".

n.m.