Area ex Foro Boario, i termini e le date per partecipare al bando

Scadranno l’8 maggio di quest’anno alle 12 i termini per partecipare al ‘Bando Pnrr Missione 5 componente 2 misura 3 investimento 3.1 Cluster 1 per incarico direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione’. Il bando per il nuovo impianto sportivo polifunzionale e opere complementari area ex Foro Boario. L’apertura delle offerte è programmata per il 9 maggio alle 10. Il criterio di aggiudicazione sarà quello relativo all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.