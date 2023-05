’Ascolta il cuore per salvare il tuo cervello’

’Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello’ è il titolo dell’iniziativa organizzata sabato 20 maggio da Alice Ferrara odv, associazione per la lotta all’ictus cerebrale, con il patrocinio del Comune di Ferrara, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione dell’Ictus e allo screening della fibrillazione atriale. Dalle 9,30 alle 13 medici, infermieri e volontari di Alice saranno in piazza Savonarola per effettuare gratuitamente lo screening su parametri come la pressione arteriosa e la rilevazione di eventuali anomalie del ritmo cardiaco, oltre ad insegnare come riconoscere e prevenire la fibrillazione atriale, principale fattore di rischio di ictus. Perché fare attenzione alla fibrillazione atriale? "È silenziosa, asintomatica, va e viene, ed è la principale causa di ictus – spiega Alessandro de Vito, medico responsabile della Stroke unit di Ferrara-. I pazienti con fibrillazione atriale hanno infatti un fattore di rischio ictus di cinque volte superiore a quelli che non ne soffrono. Fino 2019 il numero degli ictus a Ferrara e provincia era di 700 ora siamo a 500, in parte si giustifica per la prevenzione, ma soprattutto si è spostata attenzione su altro. Dobbiamo quindi riportare l’attenzione su questo problema, con iniziative come questa, per sensibilizzare la popolazione affinché sappia cosa deve fare se riscontra i sintomi di fibrillazione atriale o ictus". "Come amministrazione – spiega l’assessora Cristina Coletti- è un piacere fare percorsi con associazioni del terzo settore, in questo caso un’associazione che si è presa a cuore una fragilità dell’essere umano come l’ictus, Claudio Mari, presidente di Alice, ha avuto la forza di raccontare la sua esperienza e quelli che sono i campanelli d’allarme e di questo facciamo tesoro".

l. b.