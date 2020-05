Ferrara, 31 maggio 2020 - Vivo per miracolo dopo essere stato travolto da un treno. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto da sotto il locomotore, l’uomo, un 38enne di origini pachistane, respirava ancora. Sono tutte da chiarire le ragioni che stanno all’origine dell’incidente avvenuto alle 14 di ieri lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Boldrini, in zona ippodromo. Non è chiaro infatti se lo straniero si sia lanciato sotto il treno con l’intenzione di farla finita o se invece si sia trattato di un fatto accidentale, avvenuto mentre cercava di attraversare i binari vicino al passaggio a livello. Delle indagini si stanno occupando gli agenti della polizia ferroviaria e, al momento, l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella dell’atto volontario. A chiarirlo potranno però essere soltanto i prossimi sviluppi dell’attività di indagine.

Ma riavvolgiamo il nastro fino al primo pomeriggio di ieri. Erano le 14. Il treno Tper diretto a Ravenna era appena partito dalla stazione e, attraversando il centro urbano, si muoveva a velocità molto ridotta. Lungo la ferrovia, in quegli stessi istanti, camminava anche lo straniero. A un tratto, l’uomo è salito sui binari, proprio negli istanti in cui arrivava il convoglio. L’impatto, nonostante la bassa velocità, è stato inevitabile. L’urto, per quanto violento, non ha però ucciso il 38enne che è rimasto incastrato sotto il locomotore. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono arrivati rapidamente sul posto. Oltre agli agenti della polizia di Stato, in via Boldrini sono giunti anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Appurato che lo straniero era ancora vivo, seppur impossibilitato a muoversi, è stato allertato l’elisoccorso, atterrato pochi minuti dopo in un campo della zona. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di liberare il 38enne. Si è trattato di una manovra lunga e delicata, al termine della quale i vigili del fuoco sono riusciti ad affidare il ferito al personale sanitario.

La sua situazione è subito apparsa molto seria. L’impatto con il treno gli ha infatti causato diverse gravi ferite. Dopo le prime cure sul posto è stato così trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. La polizia ferroviaria ha avviato le prime indagini finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, partendo proprio dalla testimonianza del conducente del convoglio. Al termine dei rilievi sul posto, il treno ha fatto ritorno in stazione a Ferrara senza proseguire verso la sua destinazione. La circolazione sulla linea ferroviaria è rimasta interrotta fino alle 16 per consentire il completamento degli accertamenti.