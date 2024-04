Baldini: "Ad Argenta uno studentato. Preziosa la collaborazione col Rizzoli"

Portare ad Argenta un corso universitario, preferibilmente in collaborazione con il Rizzoli, era la proposta avanzata da Forza Italia per voce del coordinatore giovanile e di quello provinciale, Nanetti e Toselli. La risposta del sindaco Andrea Baldini non si è fatta attendere e contiene alcune novità di rilievo, come la realizzazione di uno studentato su un edificio messo a disposizione dal Comune. "Sono molto stupito – afferma il primo cittadino – e lo sono felicemente, da questa notizia, dal momento che conferma che le politiche che abbiamo adottato come maggioranza sono apprezzate dall’opposizione, e quindi riproposte. Mi fa piacere che l’opposizione ritenga il Rizzoli un elemento importante della nostra comunità, uno strumento di crescita, vorrei dire anche economica: un riconoscimento che arriva dopo due anni di ostentato scetticismo, e malcelato fastidio, anche recente".

Ed ecco i primi dati positivi: "I tirocini degli studenti sono già aumentati nell’ospedale, nell’ottica di creare le condizioni per l’avvio di un corso universitario. Secondo Nanetti, questo porterebbe economia ad Argenta nell’immediato. Per me, invece, l’obiettivo è molto più ambizioso: la sfida è che l’economia che la conoscenza crea resti sul territorio di Argenta. D’altra parte, sul piano economico, l’arrivo del Rizzoli e il rilancio dell’Ortopedia hanno significato esattamente questo: professionisti che vivono qui. Queste sono le stesse ragioni per cui da tempo ho avviato un’interlocuzione per la realizzazione di uno studentato, che sopperisca alla carenza di posti letto nel capoluogo". E conclude: "Ad Argenta c’era un corso universitario, osteggiato dalla leader della destra, e fatto chiudere, all’epoca, per effetto di un decreto di Forza Italia. Io faccio il sindaco di questa comunità, e diversamente da Nanetti e Toselli non mi posso permettere di buttare in piazza idee senza prima averne verificato la fattibilità. Sono felice di sapere che l’opposizione questa volta, la prima, ci sosterrà in questo percorso".

Franco Vanini