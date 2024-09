Barca a vela si ribalta al largo. Tre uomini salvati, uno è ferito

LIDO DEGLI SCACCHI

Sono stati portati in salvo dalla Guardia Costiera, tre uomini di Ferrara, finiti in mare a seguito del capovolgimento della loro barca a vela. Una disavventura a lieto fine, quella che si è verificata ieri pomeriggio al largo di Lido degli Scacchi, a circa tre chilometri dalla costa. I tre uomini stavano navigando a bordo dell’ imbarcazione, quando si è scuffiata (capovolta) in mare, ieri molto mosso. Gli uomini sono inevitabilmente finiti in acqua e, nonostante i tentativi compiuti, non sono riusciti a raddrizzare il natante. Fortunatamente, sono riusciti a dare l’allarme: tramite il loro telefono cellulare, hanno chiamato il ‘112’ che, prontamente, ha contattato la sala operativa della Guardia Costiera che ha attivato i soccorsi. Prontamente, dall’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, guidato dal comandante tenente di vascello Antonino Di Lena, è partita una unità adibita al trasporto passeggeri, in attesa che giungesse l’unità di soccorso della Guardia Costiera di Ravenna.

Ai diportisti è stato chiesto di lanciare un razzo di segnalazione di emergenza che ha permesso ai soccorritori di individuare il luogo in cui si trovavano. Le condizioni del mare, unito alla distanza in cui si era verificato l’incidente, rendevano, infatti, difficilmente individuabile lo scafo dell’imbarcazione. Una volta avvistata la scia del razzo segnalatore, i soccorritori hanno raggiunto nel più breve tempo possibile i tre uomini. I militari della Guardia Costiera, una volta raggiunta la barca scuffiata, hanno tratto in salvo gli sventurati. Uno di loro aveva anche riportato una ferita alla gamba che, a quanto si apprende, non era troppo grave. Le tre persone, una volta portate a riva, sono state affidate alle cure del personale del ‘118’ chiamato sul posto. Comprensibilmente erano scioccate per quanto accaduto e per la situazione di pericolo in cui trovavano, considerando che l’incidente è avvenuto a distanza dalla riva e con il mare particolarmente mosso, con onde di un metro, un metro e mezzo. Un’operazione di soccorso complessa, dunque, ma che è stata portata a termine con esito positivo grazie all’intervento della Guardia Costiera che si è attivata per scongiurando il peggio.

Valerio Franzoni