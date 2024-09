"Basta incidenti in centro. Ecco i dossi rallentatori"

Passaggi pedonali rialzati e dossi per rallentare la velocità. Ne sono stati costruiti almeno sette negli ultimi giorni nel centro di Bondeno. Una novità. "Saranno colorati in queste ore – assicura l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. Era necessario attendere che il catrame si asciugasse. intanto abbiamo messo cartelli che indicano i limiti dei 30 chilometri orari e segnalano i passaggi rialzati". Sono stati costruiti in viale Pironi con un attraversamento pedonale rialzato in prossimità di piazza Gramsci, in via provinciale per Ospitale (la via indipendentemente dal nome è comunale ndr.), in via per Vigarano e in via Vittime dell’11 settembre nel Quartiere del Sole di fronte al Centro Maria Regona della Pace frequentato dai giovani della parrocchia anche per il campetto di calcio e da chi va alla santa messa. "Come amministrazione comunale – spiega l’assessore Vincenzi – dal capoluogo alle frazioni riceviamo segnalazioni di cittadini che si lamentano della velocità e hanno paura di essere investiti anche sulle strisce pedonali, perché molte auto non rallentano e non si fermano. E’ necessario garantire, per quanto possibile, la sicurezza". In molti hanno chiesto autovelox: "In centro - ammette Vincenzi - non ci danno i permessi di collocarli". Per la zona di Borgo San Giovani la questione è più complessa: "Qui – spiega Vincenzi - abbiamo messo in atto un progetto. Dovevamo costruire una rotonda nell’innesto che porta ad Ospitale, ma la Provincia non ci ha dato il nulla osta. La riteneva troppo piccola. A questo punto verrà appaltato un nuovo incrocio, con una solo uscita e una sola entrata, non come adesso che sono due ad ogni senso di marcia". Nel frattempo, proprio in prossimità di questo incrocio dove si sono verificati diversi incidenti, sono arrivati i primi interventi per costringere auto, camion e moto a rallentare la velocità: "Abbiamo pensato – spiega l’assessore ai lavori pubblici – in accordo con la Polizia Locale e l’ufficio tecnico, di realizzare passaggi pedonali rialzati per rallentare la velocità, anche per tutelare chi esce o entra da via delle Rose che per i residenti era diventata pericolosa". Tra le richieste dei cittadini, c’è anche quella di passaggio pedonale rialzato di fronte alla Chiesa di San Giovanni: "Stiamo valutando se è possibile realizzarlo" conferma Vincenzi. Nel frattempo, proprio la strada di Borgo San Giovanni, e l’incrocio per Ospitale, sebbene abbiano visto sorgere nuovi dossi di rallentamento, restano al centro dell’attenzione.

