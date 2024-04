’Beatles Day’ al teatro comunale Abbado in occasione della prima di ’Ecce Cor Meum’

In occasione della prima italiana di Ecce cor meum, oratorio di Paul McCartney, in scena domani alle ore 20, il Teatro Comunale di Ferrara dedica ai ’Fab Four il Beatles Day’ un pomeriggio di musica con il cantautore Alberto Fortis, Rolando Giambelli, presidente dell’associazione Beatlesiani d’Italia, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona e la Scuola di Musica Moderna di Ferrara. Alle 18, al Ridotto del teatro, la Scuola di Musica Moderna di Ferrara, con Anita Macchioni (voce), Alberto Gargioni (voce), Raffaele Cirillo (chitarra), Enrico Trevisani (basso), Stefano Guarisco (batteria) e Ricky Scandiani (piano e voce), rende omaggio alla carriera dei Beatles unendo grandi successi, come Hey Jude e Let it be, a Rocky Raccoon, brano meno noto del quartetto di Liverpool, composto proprio da McCartney (ingresso gratuito).

Alle ore 18,30, Alberto Fortis suonerà e canterà assieme a Rolando Giambelli alcune delle più iconiche canzoni del quartetto e la sua Fragole Infinite, brano tratto dall’omonimo album del 1982. L’intero disco è dedicato a John Lennon e si rifà al brano dei Beatles, Strawberry Fields Forever. Alberto Fortis, musicista eclettico e polistrumentista, ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, fra cui George Martin, Claudio Baglioni, Franco Califano, Roberto Vecchioni, Biagio Antonacci (ingresso gratuito). Chiuderà il programma del ’Beatles Day’ alle ore 19 in Rotonda Foschini, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona, diretta dal Maestro Roberto Manuzzi, che assieme al coro Il mio canto libero intonerà alcuni dei brani più noti dei Fab Four, da Yellow Submarine a Penny Lane a All You Need Is Love. Per la prima nazionale di Ecce Cor Meum, domani alle ore 20, sul palco, ci saranno il soprano Melissa Purnell, l’Orchestra Città di Ferrara diretta da Lorenzo Bizzarri, la Corale Quadriclavio e il Coro Voci bianche I piccoli musici. Gli arrangiamenti musicali sono di Antonio Aiello e Cristina Zavalloni. Quest’ultima sarà anche la voce che proseguirà la serata, dopo Ecce cor meum, con Beatles greatest hits.

ORARI SPETTACOLI

Domani alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara e alle ore 19 in Rotonda Foschini. BIGLIETTI L’ingresso a tutti gli spettacoli del Beatles Day è libero e gratuito. Per Ecce cor meum & Beatles greatest hits il prezzo dei biglietti va da 9 a 46 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e 16-19), giovedì mattina (ore 10-13) e domenica (ore 10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Biglietti acquistabili sia sul sito del Teatro sia su Vivaticket.