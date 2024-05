Bene i ministri in città, ma quale progetto abbiamo?

Caro Carlino,

ho letto il commento dal titolo ’Sfilate elettorali. Ma sono carenti vision e obiettivi’. Negli ultimi mesi numerosi parlamentari di centrodestra hanno fatto visita alla nostra città: dal vicepremier Tajani ai ministri Bernini, Urso e Pichetto Fratin, poi il viceministro Valentino Valentini e Rosaria Tassinari e la capogruppo in regione Castaldini, entrambe di FI. Non sempre queste visite sono state solo turistiche e per raccogliere consensi. Il più delle volte, questi politici hanno raccolto e firmato documenti importanti che hanno contribuito a riportare Ferrara al centro e non più in periferia. Si, perché durante i 70 anni di amministrazioni di centrosinistra, dal Pci al Pd, Ferrara è sempre stata la cenerentola del triangolo industriale: Modena, Parma, Reggio Emilia, con Bologna capoluogo. Ferrara è sempre stato il dormitorio di Bologna, dove c’era invece il lavoro. Oggi con l’attuale amministrazione di centrodestra non più, c’è stato un risveglio. Si è voltato pagina. Anche il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida è venuto per i molti problemi nel settore agricolo, in particolare il granchio blu, e per cercare rimedi e sovvenzioni da destinare alle associazioni di pescatori. Mi domando e chiedo se è stata veramente una sfilata di parlamentari oppure se questa amministrazione sta cercando di riportare Ferrara al centro e non più in periferia.

Vincenzo Aiello