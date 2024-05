Biologia cellulare e genetica, premiati tre ricercatori

Maria Rosa Iaquinta, Chiara Mazziotta e John Charles Rotondo sono le giovani ricercatrici e ricercatori del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Ferrara, che si sono aggiudicati tre premi internazionali per le ricerche eseguite nei laboratori di Biologia Cellulare e Genetica Molecolare (BICEGEMO) di Unife. Nello specifico la dottoressa Maria Rosa Iaquinta è stata premiata con l’“Early Career Investigation Award 2022” dal giornale scientifico “Applied Science”. Il premio le è stato conferito per lo studio dedicato ai biomateriali coniugati con farmaci antineoplastici come sistemi di rilascio per il trattamento dell’osteosarcoma. La dottoressa Chiara Mazziotta è stata premiata con il “Young Investigator Award 2023” dal giornale scientifico “International Journal of Molecular Sciences”. Un premio ottenuto grazie alla sua ricerca focalizzata sulla comprensione del ruolo dei piccoli virus a Dna tumorali, come i virus polioma e papilloma, nell’insorgenza/sviluppo di malattie umane. Infine, il dottor John Charles Rotondo è stato premiato con il “Young Investigator Award 2022” dal giornale scientifico “International Journal of Molecular Sciences”. Il premio gli è stato conferito per gli interessi di ricerca focalizzati sul ruolo delle molecole di Rna non codificanti nella modulazione delle cellule epiteliali, e comprensione dei meccanismi immunologici, genetici ed epigenetici deregolati.