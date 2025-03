"Bisogna arginare l’importazione"

Enrico Bellomo sulla questione dei dazi imposti dall’america ha le idee molto chiare. "Il nostro costo della vita – precisa – è ormai diventata insostenibile, per gli aumenti che si sono registrati in questi ultimi anni. E questo anche per le conseguenze dei conflitti che si stanno combattendo a livello internazionale. In questo contesto l’applicazione dei dazi credo che andrebbe a gravare ancora di più su una situazione già critica a livello economico. Lo spettro è veramente quello del verificarsi di nuovi aumenti, fatto che peserebbe sulle tasche di noi cittadini. Sono d’accordo sulla promozione dei prodotti italiani, proprio al fine di arginare quelli d’importazione straniera".