Borgo Leoni, ecco l’hub creativo . Agli eventi? Ci pensano ’le Eleonore’. E una è la moglie di bomber ’Ante7’

di Beatrice Bergamini

La “carica delle Eleonore”. Così, quasi quasi, potrebbe chiamarsi la nuova attività che inaugurerà domani in via Borgo dei Leoni 124 (alle 17), e non solo per via del nome che accomuna le due artefici del progetto, ma anche per la passione e l’entusiasmo che stanno mettendo nel dar vita a questa nuova joint venture. Eleonora Marchini, fotografa ferrarese, ed Eleonora Brecciarolla, ferrarese d’adozione ed organizzatrice di eventi, nonché moglie del capitano biancazzurro Mirko Antenucci. Punto in comune che le ha fatte incontrare, 5 splendide figlie, Carlotta e Clara per Eleonora M. e Camilla, Sofia e l’ultima arrivata Alice per Eleonora B. Sarà, quello di Borgo dei Leoni, un nuovo hub creativo dove le due Eleonore studieranno ad hoc il modo migliore per festeggiare una ricorrenza speciale, per fissare su carta fotografica ricordi ed eventi importanti della propria vita ma anche dedicati a realtà aziendali.

"Sono party planner, progettatrice, amante del design e della cura dei dettagli – racconta Eleonora, moglie del bomber ’Ante7’ –, la mia professione nasce nella progettazione di interni, la mia vita privata mi ha portato e mi porta a fare molte esperienze in Italia e anche all’estero. In Inghilterra nel 2014 ho concretizzato l’idea di ampliare i miei studi seguendo parecchi corsi. Organizzo eventi che possano rimanere per sempre momenti speciali nella vita di ognuno di noi".

"Nella vita mi occupo di fermare un pezzetto di tempo per renderlo eterno – spiega Eleonora Marchini –. Sostanzialmente creo immagini del presente che diventeranno i ricordi per il futuro e amo farlo con uno sguardo autentico per raccogliere immagini spontanee. Fotografo gravidanze, neonati, bambini e famiglie da 10 anni e negli ultimi anni seguo anche le immagini professionali di attività e aziende eccellenze del nostro territorio". Un incontro e collaborazione iniziati già negli anni del primo arrivo a Ferrara di Eleonora B., quella fantastica annata 2016-2017 che aveva fatto tornare la Spal in A a suon di gol del capitano: "Eleonora M. è stata una delle primissime persone che ho contattato non appena ho avviato la mia attività a Ferrara, le ho spiegato la mia voglia di realizzarmi qui, quelli che erano i miei progetti e i miei desideri. Nei suoi occhi ho percepito subito quella fiducia e quella voglia di collaborare. Abbiamo ideato e creato tantissimi set fotografici per le sue sessioni. La mia attività prende piede e la nostra complicità aumenta finché non ricevo la proposta di condividere gli spazi di lavoro del suo meraviglioso locale. Mi sono sentita onorata della sua proposta, c’è stato un sì immediato e subito via con i preparativi".

Ma il lavoro è solo una delle ultime cose che accomuna le due: "Abbiamo una particolare complicità, tanta immaginazione, amiamo i bambini, siamo mamme. La famiglia per noi è importante e con tanta passione ci dedichiamo al nostro lavoro, credo che siamo la bellezza di due realtà che si fondono per creare qualcosa di unico".