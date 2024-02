Caccia ai vandali dei finestrini. Colpite le auto parcheggiate: "I filmati per trovare i colpevoli"

Decine di finestrini rotti. In frantumi. Rotti con un colpo secco e deciso. È l’amara sorpresa che si sono trovati davanti diverse persone ieri mattina in via Pomposa, all’altezza dell’Habitué Caffé. Non è ancora chiaro se dietro ai danneggiamenti ci siano dei semplici vandali o dei ladri. All’interno degli abitacoli, stando a quanto appreso, non mancherebbe nulla, solo il vetro sfondato. Particolare che lascia presupporre, dunque, l’azione di qualche teppista che prova piacere a danneggiare le auto in sosta. Ieri mattina molte delle vetture colpite, in totale sette, erano state rimosse dai proprietari, ma a terra c’erano ancora i vetri sparsi dappertutto. Un raid vandalico che sembra opera di un gruppetto di giovani sbandati che già in altre occasioni avevano dato problemi nel quartiere. Una dei residenti ieri era molto dispiaciuta per i vicini: "Che disastro: carrozzerie delle auto graffiate, finestrini rotti e specchietti danneggiati. È una sorta di ’bollettino di guerra’ quello che ci siamo trovati di fronte stamattina (ieri per chi legge). Basta, infatti, un chiodo oppure una chiave per rovinare la giornata a una persona. È quello che sta accadendo sempre più spesso a Ferrara". La conferma arriva da un altro signore, anche lui residente in via Pomposa: "Questi atti vandalici si stanno ripetendo in modo preoccupante nella nostra città. Poco tempo fa era accaduta la stessa cosa in via Masheraio con una decina di auto danneggiate. Una scena di devastazione che negli stessi giorni abbiamo visto anche in via XIV Maggio, sempre con vetture colpite dai soliti vandali". Poi torna su via Pomposa: "In questa zona purtroppo spacciano e ci sono gruppetti di giovani che girano di notte senza una meta. Dentro le auto vandalizzate non manca nulla. Hanno rotto i finestrini soltanto per divertirsi". Un’altra signora di via Pomposa ieri davanti alla devastazione stava tirando un sospiro di sollievo: "Parcheggio la mia macchina sempre in questa posizione. Per fortuna che ieri sera l’ho posteggiata altrove se no sarei stata vittima anch’io dei teppisti. Spero che ci siano dei filmati per identificare i colpevoli". Un anziano cerca di capire l’origine di questi comportamenti: "Quello di accanirsi sui beni altrui è uno dei gesti peggiori perché, il più delle volte, avviene senza uno scopo preciso, ma solo con l’obiettivo di danneggiare, in questo caso economicamente visto il prezzo delle riparazioni, qualcuno a caso. O, per utilizzare una parola inglese molto in voga, ’random’. Che rende molto bene l’idea". Ora i carabinieri sono in cerca dei responsabili di quello che appare come un autentico raid vandalico. "La rabbia monta – conclude un residente – perché alcuni di noi dovranno spendere anche 2-3mila euro di riparazioni".