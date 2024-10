‘Cammin... Andos’ per la salute. Un inno alla prevenzione in rosa

Tutto pronto per la sesta edizione di ‘Cammin...Andos’, una camminata non competitiva di 5km per promuovere e sensibilizzare sul tema della prevenzione del carcinoma mammario e dirottare l’attenzione verso le donne che per questo sono state operate al seno. L’appuntamento è domenica alle 9.30, con partenza prevista alle 10, in piazza San Giorgio. Si percorreranno poi le mura estensi in un itinerario aperto a tutti, anche agli amici a 4 zampe. L’iniziativa è organizzata da Andos Ferrara, Csi Ferrara e LyondellBasell, con il contributo del Comune, ed è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. In quest’occasione sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie, Cristina Coletti, la presidente di Andos Ferrara Marcella Marchi, il presidente di Csi Ferrara Enrico Venturini e la responsabile della comunicazione LyondellBasell, Loredana Elia. "La sesta edizione di Cammin…Andos – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – apre ufficialmente il calendario delle iniziative organizzate sul territorio nell’ambito dell’ottobre rosa: un mese rivolto alla prevenzione del cancro al seno. Grazie alla camminata, tante persone avranno modo di avvicinare e supportare Andos, testimoniando che chi sta attraversando un periodo difficile, legato alle cure, può sempre contare sulla sensibilità e sulla vicinanza dei ferraresi". Aggiunge poi: "Il mantenimento di un’adeguata condotta di vita costituisce una medicina naturale contro l’insorgenza di patologie oncologiche e non solo". Nel suo intervento, Marcella Marchi, presidente di Andos Ferrara ha ricordato che "la finalità della camminata è quella di accompagnare idealmente tutte le donne che hanno avuto una diagnosi di cancro al seno e che stanno attraversando il percorso di cura. L’auspicio è che la manifestazione sia utile anche per puntare i riflettori sull’importanza degli screening, affinché siano sempre di più le donne che aderiscono al programma di controlli medici gratuiti, tramite mammografia, condotti dal sistema sanitario regionale".

Mario Tosatti