Campi protetti Pivetti. Nasce la collaborazione con Yara Italia

Molini Pivetti Spa storica azienda italiana specializzata nella produzione di farine di alta qualità, e Yara Italia Spa, leader nella nutrizione delle piante e nell’agricoltura sostenibile, annunciano una collaborazione strategica di lungo periodo per rendere più sostenibile la filiera del grano tenero Campi Protetti Pivetti. La partnership mira a implementare l’intera filiera, migliorando la sostenibilità delle colture di grano tenero e rafforzando il legame con gli agricoltori attraverso pratiche avanzate di fertilizzazione e tecnologie digitali innovative. Attraverso l’integrazione di strumenti digitali e l’impiego di fertilizzanti a ridotto impatto carbonico, Yara Italia e Molini Pivetti supporteranno gli agricoltori della filiera Campi Protetti Pivetti, ottimizzando l’uso dei nutrienti e riducendo l’impatto ambientale.

L’accordo nasce dall’impegno condiviso per la decarbonizzazione e il miglioramento dell’impronta ambientale (carbon footprint), portando valore a ogni livello della catena produttiva, oltre a valorizzare l’impegno di Molini Pivetti nel coniugare tradizione e innovazione, in linea con una strategia aziendale che pone la sostenibilità al centro. "La partnership con Yara Italia permette di rafforzare l’impegno di Molini Pivetti verso un’agricoltura più sostenibile," afferma Alessandro Zucchi, agronomo e responsabile progetti di filiera di Molini Pivetti. "Grazie a strumenti digitali e fertilizzanti innovativi, collaboreremo con i nostri partner e agricoltori per una coltivazione del grano tenero ancora più responsabile, efficiente e rispettosa dell’ambiente". Campi Protetti Pivetti è un progetto di filiera 100% emiliana, nato nel 2016 per garantire la qualità e la tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva.