Career day, torna l’incontro con il lavoro

Oggi dalle 9.30 alle 17 torna nell’atrio del Polo scientifico di via Saragat, il Career day Unife, l’evento organizzato dall’Università per favorire l’incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife.

Nel programma è inserito anche un momento istituzionale (10.30) con interventi della rettrice Laura Ramaciotti (foto), del sindaco Alan Fabbri, del professor Emiliano Mucchi, coordinatore e referente dell’iniziativa, di rappresentanti delle associazioni di categoria e del professor Andrea Gatti.

Il principale appuntamento che mette in contatto le aziende con gli studenti, vede quest’anno la partecipazione di oltre 60 realtà imprenditoriali, ordini professionali, associazioni di categoria e Ong. L’iniziativa è dedicata a ragazzi del quarto e quinto anno delle Superiori, corsi di laurea dell’Università, laureati dottorandi. Le imprese iscritte al Career day potranno presentare la propria realtà, le possibilità di ingresso in azienda, le posizioni aperte e le figure di maggiore interesse. Potranno inoltre disporre di un database di partecipanti all’interno del quale selezionare i profili più in linea con le necessità aziendali.

I ragazzi potranno entrare direttamente in contatto con i responsabili delle risorse umane delle aziende, capire quali siano i profili ricercati e presentare il proprio curriculum. Grazie al confronto diretto, le imprese potranno scegliere di investire su professionisti formati, mentre gli studenti comprendere come inserirsi nel mondo del lavoro, quali siano le richieste del mercato in questo momento, misurare le competenze acquisite, approfondire gli sbocchi occupazionali e imparare ad affrontare al meglio i colloqui di lavoro.