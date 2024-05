Casa della comunità, via ai lavori. Cambiano gli accessi alla struttura

A partire da domani, cambia la viabilità all’interno della Casa della Comunità ‘Terre e Fiumi’ di Copparo e nelle aree a essa prossime. Le modifiche sono necessarie per consentire l’organizzazione di uno dei cantieri dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura sanitaria, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 3,2 milioni di euro. Sull’edificio, infatti, sono previsti interventi di riqualificazione del punto di vista strutturale e impiantistico, con un forte aumento previsto della qualità degli spazi e dalla razionalità organizzativa. Per consentire l’organizzazione del cantiere, "la Direzione di struttura e il servizio Tecnico si sono tempestivamente attivati per identificare percorsi dedicati alle diverse tipologie di utenti che debbono accedere alla Casa della Comunità, così da assicurare il transito in sicurezza e il comodo accesso alla struttura – spiegano dall’Azienda Usl di Ferrara in una nota -. I percorsi di accesso alternativi saranno segnalati da cartellonistica provvisoria".

Ma ecco nel dettaglio come cambierà la viabilità a partire da domani. Il varco su viale Idris Ricci costituirà l’unico punto di ingresso alla Casa della Comunità per i mezzi autorizzati: utenti (dializzati o disabili), operatori della raccolta dei rifiuti e veicoli Usl; una volta entrati, tali mezzi autorizzati, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra e percorrere il viale interno al parco. Il varco su via San Giuseppe costituirà l’unico punto di uscita per i mezzi autorizzati ad accedere alla Casa della Comunità: utenti (dializzati o disabili), operatori della raccolta dei rifiuti e veicoli Usl; il varco su viale Idris Ricci costituirà inoltre il punto di ingresso e uscita per i mezzi di cantiere e per quelli dei manutentori che, eseguito l’accesso, dovranno obbligatoriamente proseguire diritto e attraversare un’area protetta da apposito cancello. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la viabilità pedonale: l’accesso da viale Ricci resterà disponibile all’utenza che potrà continuare ad utilizzare il percorso porticato esistente come via di accesso alla Casa della Comunità. Infine, una parte dei parcheggi su via San Giuseppe saranno temporaneamente destinati ai mezzi di servizio Usl. Queste, dunque, le indicazioni che sono state rese note da parte dell’azienda Usl di Ferrara, con le indicazioni che verranno comunque assicurate dalla presenza dell’apposita cartellonistica provvisoria.

Valerio Franzoni