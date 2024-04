"C’è ancora tanto lavoro da fare. Mi ricandido per portarlo a termine"

"Ci sentiamo come una squadra che sta per concludere il primo tempo, aspetta di entrare negli spogliatoi, con tanta voglia ed entusiasmo di giocare il secondo tempo, mettendo in campo capacità e passione". Usa una metafora calcistica Fabrizio Pagnoni per esprimere le motivazioni che lo portano a ripresentarsi come candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative a Copparo. A sostenerlo, come nella campagna del 2019 e durante i cinque anni di mandato come primo cittadino, ci sarà il Centrodestra unito che ieri, alla presentazione ufficiale della ricandidatura nella sede elettorale di via I Maggio, era rappresentato dalla responsabile di Fratelli d’Italia a Copparo e assessore Bruna Cirelli, dal segretario della Lega a Copparo Fabio Felisatti, e dal delegato locale di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà. Assieme a loro anche i componenti dell’attuale giunta Simone Grandi, Paola Peruffo e Cristiano Pirani per il lancio ufficiale della corsa verso le urne. "I cinque anni trascorsi – ha sottolineato Pagnoni – sono stati impegnativi, ricchi di lavoro, ma anche di tante soddisfazioni. Nonostante i due anni segnati dal Covid e dagli impatti dovuti a rincari energetici e delle materie prime, la nostra amministrazione ha lavorato al doppio della velocità, raddoppiando anche gli investimenti rispetto a prima del 2019, con risultati visibili a tutti. Il nostro desiderio è quello di continuare su questa strada, proseguendo il lavoro avviato nel corso di questi cinque anni di mandato". Bruna Cirelli ha ribadito come Fratelli d’Italia sostiene con forza la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni per un secondo mandato: "Abbiamo in cantiere molte cose da fare e tanto entusiasmo per realizzarle". "Fabrizio Pagnoni non ha mai abbandonato nessuno, è sempre stato presente per tutti – ha evidenziato Fabio Felisatti -. Da parte mia e della Lega il sostegno è più che mai convinto". Sulla stessa linea Alessandro Amà che ha espresso gratitudine verso Pagnoni per essersi riproposto: "In questi cinque anni ha lavorato per il benessere e lo sviluppo del territorio, per aiutare coloro che avevano bisogno" e, assieme alla sua amministrazione, "ha mantenuto al primo posto l’interesse della comunità". L’aspirante primo cittadino ha ringraziato i referenti locali del Centrodestra per il convinto sostegno e posto l’accento sui risultati ottenuti dalla propria amministrazione in questi anni: dai contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza intercettati per opere di rigenerazione urbana, "con quattro cantieri già avviati e affidati ad imprese del territorio", gli interventi realizzati sulle scuole, all’attenzione verso la sanità, passando per le opere di manutenzione sulle strade e le iniziative organizzate per collegare frazioni e capoluogo, oltre agli eventi che hanno animato il centro storico cittadino in collaborazione con le realtà associative del territorio. E ha rivelato come l’amministrazione comunale stia programmando il futuro.

Valerio Franzoni