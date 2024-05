C’è il pranzo di primavera

Oggi alle 12,30 nella parrocchia di Villanova pranzo comunitario chiamato “festa di primavera”. Volontari e volontarie imbandiranno lunghe tavolate nella sala conviviale della parrocchia per permettere alle persone che parteciperanno di stare insieme e condividere buon cibo, storie di vita e ricordi. "Mai – così una nota – come in questo periodo sono importanti iniziative che ravvivano il senso della comunità, del valore del territorio e dell’apertura che rinnova ed annoda nuovi rapporti tra le persone. Il menù sarà curato da due vere cuoche provette e da validi aiutanti, capaci di passare da una cucina casalinga alle più raffinate ricette: dall’antipasto primavera con fantasie di stagione si passerà ad un primo al forno con gli asparagi e ad un secondo proveniente dalla locale macelleria, con crudità di verdure e poi fragole e gelato".