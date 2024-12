C’è l’Ottocento in concerto. Ecco il trio Bacchi, Conti, Andreotti

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il ’Consorzio di bonifica pianura di Ferrara’, nella splendida cornice di palazzo Naselli Crispi. Oggi alle 17.30 infatti, alle porte delle festività natalizie, si conclude la prima parte della rassegna con un trio piuttosto inusuale, formato da flauto, clarinetto e pianoforte. In programma, composizioni dell’Ottocento che valorizzano il virtuosismo e la cantabilità espressiva degli strumenti a fiato, interpretate da tre docenti del Conservatorio Frescobaldi: Federica Bacchi flauto, Claudio Conti clarinetto e Maria Lucia Andreotti pianoforte. Il trio vanta una letteratura che inviterebbe a considerarlo più un trio da ‘salotto’ che da “camera”, in quanto il repertorio per questa formazione è costituito in gran parte da parafrasi di opere liriche famose. Il prodotto finale è dunque una composizione ‘leggera’ che ha il pregio di far riascoltare i motivi di maggior successo e nel contempo meravigliare ed entusiasmare il pubblico con il virtuosismo ostentato del solista. La prenotazione è consigliata al numero

