Certificati, addio alle code. Ecco i totem per il ‘fai da te’

Nuovi servizi comunali a Pontelagoscuro e a Gaibanella. Anche nelle frazioni, negli Urp decentrati, i cittadini potranno stampare certificati anagrafici in autonomia, senza dover effettuare alcuna coda e senza dover prendere appuntamento, ma soprattutto senza essere costretti a recarsi in città. Tutto questo grazie all’installazione di due nuovi smart-totem (collegati all’albo nazionale della popolazione residente) alla delegazione nord di piazza Buozzi 14 a Pontelagoscuro e alla delegazione sud di via Sansoni 20 a Gaibanella. L’azione rientra nella pianificazione comunale, operata in sinergia fra l’assessorato ai Servizi demografici e l’assessorato alle Frazioni, indirizzata ad implementare i servizi della pubblica amministrazione nel forese.

I totem, dall’interfaccia molto semplice, sono utilizzabili per richiedere in tempo reale, per sé o per un componente del proprio nucleo familiare, certificati di nascita, di stato civile, di residenza, di cittadinanza, di stato di famiglia, di matrimonio, di convivenza, di stato libero, di residenza Aire. Per accedere al servizio bisogna essere muniti di carta di identità elettronica. In caso di particolari necessità l’utenza sarà comunque seguita dal personale.