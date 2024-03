Champian Fulton, al piano la custode dell’eredità jazz

Jazz for a sunday afternoon, a Ferrara arriva Champian Fulton nominata nel 2019 pianista e cantante dell’anno. Il Gruppo dei 10 si prepara ad accogliere la vera “custode dell’eredità jazz”. L’evento oggi, alle 12, allo Spirito di Vigarano Mainarda.

L’edizione 2024 di Tutte le Direzioni in Winter&Springtime, rassegna musicale e culturale del Gruppo dei 10, è a metà strada. Dopo Lou Marini dei Blues Brothers e la grande epopea della musica italiana, narrata e suonata da Ellade Bandini, allo Spirito arriva la grande Champian Fulton, accompagnata da Lorenzo Conte (basso) e da Andrea Michelutti (batteria). Per festeggiare l’arrivo della primavera, non c’è niente di meglio di un evento in matinée. Oggi, alle 12, allo Spirito per pranzare e arrivare all’ammazzacaffè con il Champian Fulton Trio che suonerà nel concerto Jazz for a Sunday Afternoon. Champian Fulton è stata nominata pianista e cantante del 2019 dalla rivista Hot House e dal sondaggio dei lettori di Jazzmobile. È anche riconosciuta come Rising Jazz Star dal Downbeat Magazine Critic’s Poll. Classe 1985, nata in Oklahoma, Champian Fulton è considerata una delle più dotate musiciste jazz della sua generazione. Cresciuta con la musica in casa, a 5 anni di età la nonna le insegna a suonare

il pianoforte, mentre il padre, Stephen Fulton, fa il trombettista jazz ed è amico di Major Holley e di Clark Terry. È questo l’ambiente in cui Champian si forma, influenzata da Dinah Washington, Sarah Lois Vaughan, Nat King Cole, Sonny Clark, Red Garland, Wynton Kelly.

Il suo primo impegno musicale retribuito al 75° compleanno di Clark Terry, quando Champian ha solo 10 anni. Si è esibita con artisti di fama mondiale, come Lou Donaldson, Frank Wess, David Williams, Lewis Nash, Scott Hamilton, Buster Williams e Louis Hayes, solo per citarne alcuni. Allo Spirito, la cantante sarà accompagnata da una sezione ritmica, composta da Veneziano Lorenzo Conte e dal batterista Andrea Michelutti, residente ormai da trent’anni a Parigi, entrambi da molti anni attivi con i più importanti musicisti della scena Newyorkese. Il concerto inizierà dopo il pranzo che si terrà alle 12, allo Spirito in via Rondona 11/d.

ð 0532.436122.