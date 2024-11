"Chiunque vinca, lavori per unire di più un Paese molto diviso"

"Chiunque sarà il nuovo presidente, dovrà lavorare per unire di più il Paese". L’americano Brett Morgan, tecnico delle Aquile di football americano, da ottobre si trova a Ferrara per preparare al meglio la squadra al ritorno nella massima serie. Morgan, 41 anni, proviene da Jacksonville, in Florida, e anche lui come tanti americani all’estero voterà per ‘corrispondenza’.

A lui abbiamo chiesto come le vivrà queste elezioni. "Ho appena compiuto 41 anni e ho trascorso un anno in Italia prima di arrivare a Ferrara questo ottobre. Si, sicuramente voterò per le presidenziali del mio Paese, lo farò per corrispondenza inviando la mia scheda elettorale via mail alla Stato da cui provengo, ovvero la Florida, come previsto dalla nostra legge".

Cosa pensa della campagna elettorale tra Kamala Harris e Donald Trump?

"Penso che, come Paese, possiamo fare di meglio. È difficile sentirsi troppo legati ad uno dei due partiti al momento, e sono molto curioso di sapere come ciò influenzerà l’affluenza finale alle urne. Se si va a guardare le campagne di entrambi i candidati, posso dire che mi hanno lasciato la speranza che assisteremo a un reset totale di entrambi i partiti dopo questi prossimi quattro anni".

Ha deciso per chi voterà?

"Ho deciso in base alle mie idee e a cosa ho assistito nelle campagne elettorali. Penso che sia importante che esercitiamo quel diritto di voto che ci spetta come cittadini americani, anche se dall’estero".

Chi sceglierà come nuovo presidente?

"Non voglio rivelarlo, anche se sono sicuro della scelta che farò. Posso dire, però, che chiunque sarà eletto, auspico sia un presidente che lavori in modo collaborativo per aiutare a unire di più il nostro Paese". Brett Morgan vanta 16 anni di esperienza come dirigente, consulente, allenatore e scout, con una carriera che si estende su sei continenti a livello professionale, universitario e internazionale.

Mario Tosatti